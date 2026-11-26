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Пленарное заседание XXVIII Всемирного русского народного собора (ВРНС) состоялось в Москве. Оно прошло под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили организаторы.

"Москва исторически складывалась как город, где в тесном диалоге живут представители самых разных народов и традиций. Сегодня наша главная задача – не просто сохранять это культурное наследие, но и опираться на него для укрепления гражданского согласия", – рассказал заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

По его мнению, собор выполняет в этом процессе особую, прикладную роль. Это авторитетная площадка, где открытый диалог государства, общества и традиционных конфессий дает возможность вырабатывать конкретные решения в сфере просвещения, поддержки семьи и воспитания молодежи. Горбенко добавил, что для города важен такой конструктивный ресурс, поскольку он помогает переводить общественные инициативы в плоскость реальных городских проектов.

Он подчеркнул, что в условиях современных вызовов вопросы единства народа, сохранения традиционных ценностей, укрепления духовного суверенитета и сбережения исторической памяти приобретают особое значение для будущего России и всего Русского мира.

"Поддержка отечественной культуры, развитие межнационального и межконфессионального диалога – это фундамент стабильности и развития нашего общества. Уверен, что дискуссии и обмен опытом на полях собора послужат выработке новых идей и решений", – сказал он.

Накануне в рамках ВРНС прошли панельные дискуссии. Их темами стали семейноцентричная политика, молодежь, защитники Отечества, кадровый резерв России, экономика, международное право, традиционные ценности, святыни и паломничество.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что традиционные ценности, которые отстаивает Русская православная церковь (РПЦ), приобретают особое значение для внешней политики страны на фоне распространения на Западе альтернативных моральных установок. По его словам, РПЦ на протяжении своей истории выступает за ценности, которые имеют глубокие религиозные корни и, считает он, являются общими для всех мировых религий.