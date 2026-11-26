Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Группа компаний "Нейри" провела первую в России операцию по имплантации устройства глубокой стимуляции мозга женщине 58 лет, чья депрессия не поддавалась лечению препаратами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Имплант разместили в внутренних отделах лобных долей на глубине около 10 сантиметров в структуре мозга, которая связана с депрессией. Вмешательство заняло три часа и прошло успешно, состояние пациентки медики оценивают как хорошее.

Основатель группы компаний Александр Панов в беседе с РИА Новости сообщил, что уже во время тестовой стимуляции у женщины зафиксировали первую положительную эмоциональную реакцию.

"Делать выводы о результатах лечения пока рано: наблюдение за пациенткой продлится несколько лет", – добавил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от депрессии страдают 322 миллиона человек в мире, а у 20–30% больных антидепрессанты не дают эффекта – такое состояние называют резистентной депрессией.

Ранее хирурги Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ совместно со специалистами компании "Бионика 2.0" впервые в России провели двустороннее остеоинтеграционное протезирование. Пациенту установили индивидуальные имплантаты в обе бедренные кости за одну операцию. Сейчас он проходит реабилитацию под наблюдением врачей.