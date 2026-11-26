Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Возможность открыть прямое авиасообщение между Москвой и городом Вонсан в КНДР прорабатывают участники межправительственной комиссии двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.

В ведомстве добавили, что маршрут Москва – Пхеньян работает уже больше года. За это время по нему выполнили 16 рейсов в обе стороны, а загрузка лайнеров достигает почти 100%.

Заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР проходит с 25 по 27 ноября в Пхеньяне. Российскую часть комиссии возглавляет глава Минприроды Александр Козлов – он является сопредседателем этого органа.

Ранее стало известно, что Россия и Кения рассматривают возможность организации прямого авиасообщения. Конкретные сроки появления рейсов пока не определены: их запуск будет зависеть от экономической обоснованности проекта. В посольстве РФ в Найроби отметили, что открытие прямого авиасообщения остается задачей на перспективу.