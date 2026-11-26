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Владимир Путин предложил предусмотреть на смартфонах окно выбора с вариантами искусственного интеллекта (ИИ). Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"У гражданина будет не единственная предусмотренная система, а он сможет выбирать какой, в том числе отечественной, моделью ИИ хочет воспользоваться", – пояснил российский лидер.

Вместе с тем президент отметил, что необходимо установить пределы полномочий ИИ-агентов, которые они не должны выполнять бесконтрольно и без человека. При этом Путин обратил внимание на то, что ИИ становится все умнее и хитрее, некоторые модели пытаются обойти установленные запреты.

На этой же конференции глава государства заявил, что в России необходимо выстроить эффективную защиту страны, критической инфраструктуры, граждан и бизнеса от угроз кибератак с использованием ИИ. При этом российский лидер призвал не вводить избыточные запреты и не пытаться блокировать технологии, а поддерживать развитие ИИ в интересах страны.

Помимо этого, президент указал на необходимость массово внедрять ИИ во все сферы экономики и жизни людей. Путин также обратил внимание, что само по себе обладание новейшим поколением ИИ не гарантирует технологического превосходства. Для лидерства в этой сфере важно обеспечить совместную работу людей и автономных систем.