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Без веры в Бога жить невозможно. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в фильме "Наше крещение. Предстоятель" к 80-летнему юбилею Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который снял сербский режиссер Эмир Кустурица.

Он подчеркнул, что вера и надежда на помощь Бога в любых делах помогает человеку преодолеть любые испытания. Премьер-министр России в этот же день лично поздравил патриарха с днем рождения и пожелал ему здоровья, благополучия и сил для дальнейшего служения.

"Вы молитесь о нас, обо всей России, и мы о вас молимся", – подчеркнул председатель правительства РФ.

Патриарх Кирилл, в свою очередь, назвал примером для других иерархов и стран модель взаимодействия Церкви и государства в России.

Ранее Владимир Путин присудил патриарху Кириллу государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Документ также предусматривает присвоение ему почетного звания лауреата.

До этого глава государства рассказал, что ежедневно молится за Россию и за народ страны. По словам президента, Русская православная церковь сыграла уникальную роль и в становлении русской нации, и государственности страны.