Фото: MAX/Baza

Россиянка Наталья "Морская пехота", ставшая известной благодаря вирусному видео из петербургского автобуса, скончалась в ноябре 2025 года в возрасте 72 лет. Об этом сообщает канал Baza в МАХ.

В последние годы о Наталье практически не было информации, а вокруг ее судьбы появлялись различные слухи. По данным СМИ, она неоднократно проходила лечение в реабилитационных центрах Санкт-Петербурга из-за алкогольной зависимости. Кроме того, женщина находилась в психиатрической больнице на фоне обострения параноидальной шизофрении.

Женщина прославилась после ролика, в котором она в берете и военной куртке назвала себя "Морской пехотой", начала отдавать команды водителю и требовать немедленно начать движение. Фразы "Я сказала – стартуем!", "Посиди, дружок" и "Вдох-выдох! Упал, отжался!" быстро разошлись по социальным сетям и превратились в мемы.

Примечательно, что спустя год после первого видеоролика в соцсетях появился второй подобный с участием Натальи. На нем женщина вступает в перепалку со школьником в автобусе, спорит об оружии, а затем произносит цитату из "Преступления и наказания" Ф. М. Достоевского. Широкую известность и вторую жизнь в TikTok этот фрагмент получил только в 2020-м, когда пользователи начали массово пародировать эту сцену.