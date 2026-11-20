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Приготовление бутербродов с красной икрой на семью обойдется покупателям крупных торговых сетей минимум в 520 рублей. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Он отметил, что к новогодним праздникам цены на красную икру снижаются и с начала ноября она подешевела почти на 10%.

"Сейчас 1 килограмм красной икры стоит в среднем 15 920 рублей. При этом производители и торговые сети предлагают икру разных вариантов фасовки, минимальная стоимость баночки весом 95 граммов начинается от 400 рублей, годом ранее цена была примерно на том же уровне. Нарезной батон пшеничного хлеба стоит от 20 рублей за 350 граммов, а сливочное масло жирностью 82,5% – от 100 рублей за пачку весом 180 граммов", – пояснил Богданов.

Председатель АКОРТ подчеркнул, что на стоимость красной икры оказывает влияние объем вылова лососевых в период путины. В частности, после сезона подъема наступает спад, как и в текущем году.

Богданов добавил, что рекордный спрос на красную икру наблюдается в последние недели декабря, из-за чего торговые сети расширяют ее ассортимент в этот период.

"За две недели ассортимент красной икры в торговых сетях вырос более чем на 15%, и сейчас в зависимости от формата магазина представлено от двух до 45 ее видов", – заключил он.

Ранее президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал, что дефицита красной икры на российском рынке не будет. По его словам, "дешевую" икру "образца нулевых" покупатели в магазинах не встретят, однако и дефицит исключен. Зверев уточнил, что объем добычи по итогам путины не дает оснований говорить о нехватке продукции.