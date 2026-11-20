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Одна из фанаток группы "Иванушки International" в 2025-м году напала на солиста Андрея Григорьева-Аполлонова и потребовала от него любви. Об этом рассказали в интервью РИА Новости участники коллектива Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев.

Разговор состоялся накануне больших сольных концертов с программой "30 солнечных лет. На бис". Выступления пройдут на "Live Арене" в Москве 27 и 28 ноября.

По словам Туриченко, после концерта музыканты обычно выходят к зрителям с цветами и подарками. В тот год Григорьев-Аполлонов направился к машине вместе с помощником, когда из темноты появилась физически подготовленная женщина.

"Она схватила Григорьева-Аполлонова и хотела утащить в лес, как я думаю, чтобы заняться любовью. Она кричала на всю парковку чуть ли не со словами, что ты мне должен", – сказал Туриченко.

Он пошутил, что вместе с Андреевым, увидев происходящее, развернулся и пошел в другую сторону, чтобы не мешать.

"Шутки шутками, но на самом деле она на полном серьезе требовала любви", – добавил артист.

Григорьев-Аполлонов пояснил, что в той ситуации ему оставалось только отстраниться от поклонницы и быстро запрыгнуть в машину.

"Прошло очень много времени, но все-таки активность не угасает", – отметил он.

Туриченко в свою очередь рассказал, что на концертах часто повторяет: "Те, кто вырос на "Иванушках International", вечно молоды". Он пошутил, что люди могут заняться любовью даже в 76 лет.

Ранее Туриченко рассказал, что участники группы "Иванушки International" хотели бы исполнить совместную песню с молодыми исполнителями. В качестве примера он привел Ваню Дмитриенко, Akmal' или Amirchik.

