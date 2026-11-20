Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Интеграция ноу-хау в работу Дедов Морозов и Снегурочек стала главным трендом новогоднего сезона. Об этом Москве 24 рассказала креативный продюсер и руководитель ивент-агентства Анастасия Марьинская.

По ее словам, для поздравлений разрабатывают персонализированные сценарии, а с помощью искусственного интеллекта фотографии и видео детей превращают в анимационные открытки.

"С помощью искусственного интеллекта обычное фото или видео малыша превращают в анимационную открытку. Этот ролик показывают на экране прямо во время визита, что создает у ребенка абсолютную веру в то, что волшебник действительно наблюдал за ним в течение года", – пояснила эксперт.

При этом принципиально новых форматов праздничных программ не появилось. Они по-прежнему строятся вокруг игр, конкурсов, стихов и вручения подарков. Изменения коснулись прежде всего цифрового сопровождения и уровня персонализации.

Марьинская рассказала, что в этом году организаторы предлагают три тарифа VIP-поздравлений продолжительностью 45 минут. Стоимость зависит от даты, сложности костюмов и наполнения сценария.

Программа "Стандарт" включает знакомство с детьми и родителями, игры с новогодним реквизитом, выступления ребят под елкой, вручение подарков и совместную фотографию. С 1 по 20 декабря такое поздравление стоит 19 тысяч рублей, с 21 по 30 декабря – 25 тысяч, а 31 декабря – 35 тысяч.

В тарифе VIP используют более детализированные костюмы, изготовленные по индивидуальному заказу, а в программу добавляют конкурсы. Стоимость составляет 30 тысяч рублей в период с 1 по 20 декабря, 38 тысяч – с 21 по 30 декабря и 50 тысяч – 31 декабря.

Вариант "Супер VIP" предполагает индивидуальную программу с участием профессиональных актеров театра и кино. Сценарий заранее согласовывают с заказчиком и адаптируют под особенности мероприятия. Такой визит обойдется в 38 тысяч рублей с 1 по 20 декабря, в 48 тысяч – с 21 по 30 декабря и в 65 тысяч – 31 декабря.

Отдельное внимание организаторы уделяют внешнему виду артистов. По словам Марьинской, борода Деда Мороза должна быть качественной и объемной, ее приклеивают специальным профессиональным клеем, как это делают гримеры в кино. Важны также голос и точное воспроизведение тембра сказочного персонажа.

"Организаторы всегда связываются с родителями, чтобы узнать, как ребенок вел себя в течение года, чем он увлекается и о чем мечтает. Когда волшебник переступает порог, он начинает рассказывать о госте вещи, которые, казалось бы, никак не мог знать", – пояснила продюсер.

Ранее стало известно, что проект "Зима в Москве" откроет новогоднюю почту в 12 столичных парках. С 23 ноября ящики для писем Деду Морозу начнут принимать послания в парках "Кузьминки", "Сокольники", Парке Горького и других локациях. Отправить письмо можно также онлайн или через обычную почту до 27 декабря.

