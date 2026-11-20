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Законопроект фракции "Новые люди" о легализации продажи "красивых" автомобильных номеров могут рассмотреть до конца года, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на открытии комитета партии по защите прав автомобилистов.

"Мы рассчитываем, что в конце этой сессии или в начале следующей мы его примем", – цитирует его ТАСС.

По словам Даванкова, сейчас обсуждается дата вступления новых норм в силу. Время до их введения необходимо для подготовки государственных сервисов. Одним из вариантов рассматривается сентябрь 2027 года.

Предполагается, что механизм продажи реализуют либо через аукцион, либо через фиксированную сумму, которую будет определять МВД. Ожидается, что резервировать государственные регистрационные номера можно будет через портал "Госуслуги". Средства от продажи направят в федеральный бюджет.

Инициатива, добавил вице-спикер Госдумы, получает положительные отзывы от регионов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал просчитать с точки зрения доходов и расходов федерального бюджета инициативу о продаже "красивых" автомобильных номеров. Он обратил внимание, что оценка возможных доходов, которую подготовил думский комитет по бюджету и налогам, заметно расходится с расчетами фракции "Новые люди", выступившей с предложением.

