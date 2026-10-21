В ГД назвали своевременной идею цифрового уведомления перед эвакуацией авто

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Подготовленный Минтрансом законопроект о цифровом уведомлении владельцев автомобилей перед эвакуацией своевременен. Об этом заявил депутат Госдумы, зампред комитета по энергетике Игорь Антропенко в беседе с ТАСС.

Ранее Минтранс подготовил соответствующий законопроект, согласно которому машину можно будет эвакуировать лишь после того, как ее владелец получит цифровое уведомление в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Антропенко отметил, что в ряде регионов, включая Москву, такое оповещение уже действует. Он считает, что этот опыт нужно перенести на федеральный уровень. Это в том числе может предотвратить саму эвакуацию, если автомобилист успеет убрать авто или оплатить штраф.

До этого сообщалось, что забрать свой автомобиль без оплаты эвакуации и штрафстоянки можно лишь до начала движения эвакуатора. В такой ситуации машину не будут задерживать. Однако для этого водителю необходимо устранить причину нарушения и переставить транспортное средство на разрешенное для парковки место.

Кроме того, стало известно, что автомобили марок Kia, Hyundai, Geely, BMW и Toyota чаще всего эвакуировали за нарушение правил стоянки и парковки с начала 2026 года. Всего с начала года на специализированные стоянки отправили 215 тысяч автомобилей. Почти 17 тысяч машин эвакуировали повторно.

