Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станция "Сокольники" Сокольнической линии работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент для пассажиров открыты выходы № 1–2.

Ранее сообщалось, что ограничения на вход и выход через первые два вестибюля станции ввели по требованию правоохранителей. Для того чтобы попасть на станцию, пассажиров попросили использовать выходы № 3–5 Большой кольцевой линии.

Помимо этого, в будние дни временно изменили режим работы вестибюля на станции метро "Бауманская". В связи с ремонтом эскалатора на станции будут закрывать вход с 08:35 до 09:00, а также при увеличении пассажиропотока.

