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28 октября, 11:40

Транспорт

В метро Москвы завершили установку вторых дверей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Установку вторых дверей закончили в столичном метрополитене. Работы стали частью сезонной подготовки подземки к холодам, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Вторые двери помогают снизить сквозняки и теплопотери. Всего смонтировали шесть тысяч таких конструкций.

Помимо этого, свыше 1 700 воздушно-тепловых завес начали работать в зимнем режиме: они удерживают тепло в вестибюлях и не пропускают холодный воздух с улицы. Еще 406 лестничных сходов получили обогреваемые ступени – это нужно, чтобы на них не появлялась наледь.

Специалисты также проверили, как работает инфраструктура: около 700 вентиляционных шахт и больше 1 300 вентиляторов. На открытых наземных станциях протестировали инфракрасные обогреватели в зонах турникетов и досмотра.

"Системы кондиционирования в 5 тысячах вагонов уже адаптированы к работе в холодное время года. Также готовим снегоуборочную технику и противогололедные материалы для эксплуатационных площадок и депо", – сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, метрополитен продолжает готовиться к зиме: инфраструктуру проверяют и обновляют, особое внимание уделяют техническому состоянию подвижного состава.

Ранее подсветку вестибюлей станций в столичном метро скорректировали на зимний период. Теперь она загорается раньше. За переход на новый режим отвечает автоматика – подсветка включается еще до того, как стемнеет.

Кроме того, в современных поездах метро работает система адаптивного освещения. В утренние часы используется холодный свет, а в вечернее время – теплый.

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