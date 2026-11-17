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Дефицита красной икры на российском рынке, по оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), не будет. Об этом сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев на Всероссийской научно-практической конференции "Красная икра без "красных линий": где проходит граница легального рынка", пишет ТАСС.

По его словам, "дешевую" икру "образца нулевых" покупатели в магазинах не встретят, однако и дефицит исключен. Он уточнил, что объем добычи по итогам путины не дает оснований говорить о нехватке продукции.

Цена красной икры, как считает Зверев, не должна превышать 18 тысяч рублей за килограмм. Спекулятивное ценовое галопирование, которое наблюдается в России в настоящий момент, по оценке главы ВАРПЭ, сойдет на нет в ближайшие 1,5–2 месяца.

Ранее СМИ писали, что к Новому году стоимость красной икры в России может достигнуть 30–40 тысяч рублей за килограмм. Причиной назывались неблагоприятные климатические условия и появление большого количества акул в Тихом океане.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков, в свою очередь, опроверг эту информацию. По его словам, при такой цене покупатели просто откажутся от продукта.