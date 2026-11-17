17 ноября, 17:03Экономика
В ВАРПЭ заявили, что дефицита красной икры в России не будет
Фото: depositphotos/daffodil
Дефицита красной икры на российском рынке, по оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), не будет. Об этом сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев на Всероссийской научно-практической конференции "Красная икра без "красных линий": где проходит граница легального рынка", пишет ТАСС.
По его словам, "дешевую" икру "образца нулевых" покупатели в магазинах не встретят, однако и дефицит исключен. Он уточнил, что объем добычи по итогам путины не дает оснований говорить о нехватке продукции.
Цена красной икры, как считает Зверев, не должна превышать 18 тысяч рублей за килограмм. Спекулятивное ценовое галопирование, которое наблюдается в России в настоящий момент, по оценке главы ВАРПЭ, сойдет на нет в ближайшие 1,5–2 месяца.
Ранее СМИ писали, что к Новому году стоимость красной икры в России может достигнуть 30–40 тысяч рублей за килограмм. Причиной назывались неблагоприятные климатические условия и появление большого количества акул в Тихом океане.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков, в свою очередь, опроверг эту информацию. По его словам, при такой цене покупатели просто откажутся от продукта.
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