Фото: depositphotos/sudok1​

Студентка колледжа из поселка Большеречье в Омской области продолжает лечение в общем отделении в стационаре после нападения двух девушек с кухонным ножом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.

"Состояние удовлетворительное", – рассказали в ведомстве.

Нападение на девушку произошло в Омской области вечером 9 ноября. 19-летняя учащаяся местного колледжа вместе с подругой выманила пострадавшую на мост около местного зоопарка. Там учащаяся нанесла ей не менее 50 ударов кухонным ножом. Подруга обвиняемой снимала происходящее на камеру мобильного телефона.

Пострадавшая получила множественные ранения тела и лишилась пальца. Пострадавшую доставили в Омск вертолетом санитарной авиации. У девушки была большая потеря крови, которую позже компенсировали медики.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемые арестованы на два месяца. Ход расследования контролирует прокуратура региона.

