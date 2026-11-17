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Бойцы французского полицейского подразделения CRS 8, которое специализируется на пресечении беспорядков, в полном составе оформили больничные в день профсоюзных манифестаций. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Один из сотрудников подразделения рассказал, что в коллективе царит "общее чувство недовольства". То, что весь личный состав выбрал именно этот день для консультаций с врачами, он назвал фактически жестом отчаяния.

"Во время последних четырех демонстраций в Париже мы стояли в оцеплении вокруг площади Нации", – сказал собеседник телеканала.

Он подчеркнул, что основная задача подразделения не статичное дежурство, а быстрое развертывание и максимально оперативное реагирование на нарушения порядка.

Полицейский профсоюз Un1te уже заявлял о "волне истощения и гнева" в рядах сотрудников правоохранительных органов. Позже там подтвердили, что "несколько сотен сотрудников CRS, распределенных по почти десяти ротам, вынуждены обратиться к врачу".

Массовые акции протеста проходят во Франции с середины октября. Демонстрации в Париже, Марселе и Лионе сопровождались столкновениями с полицией, применением слезоточивого газа, погромами и разграблением магазинов.

В частности, полиция применила слезоточивый газ для разгона участников демонстраций в Лионе. Акцию там организовала группа участников движения "желтые жилеты" и студентов. Площадь оцепили, заблокировав участникам возможность двигаться дальше.