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Законодательное собрание Ростовской области приняло областной закон, который с 1 марта 2027 года запрещает розничную продажу вейпов. Об этом сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко, передает РИА Новости.

Запрет распространяется на электронные системы доставки никотина и жидкости к ним. Он будет действовать до 1 марта 2032 года. Ограничение касается всех покупателей – и взрослых, и детей.

По словам Ищенко, уже известно о сотнях случаев негативного воздействия вейпов на здоровье граждан. При этом были и летальные исходы, поэтому, отметил он, соответствующий запрет полностью оправдан.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому регионы могут принимать решение о введении временного запрета на розничную продажу вейпов на своей территории. Такие ограничения уже действуют в 17 регионах страны.