В Забайкальском крае могут запретить продажу вейпов в ряде общественных мест

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В Забайкальском крае намерены запретить продажу электронных сигарет в ряде общественных мест с марта 2027 года. Об этом сообщили в законодательном собрании региона.

Продажу предлагают запретить рядом с детскими оздоровительными лагерями, местами отдыха, спортивными объектами и социальными учреждениями.

Законопроект подготовила Региональная служба по тарифам (РСТ). Документ уже одобрен комитетом по экономической политике и предпринимательству и готовится к рассмотрению на пленарном заседании краевого законодательного собрания сразу в двух чтениях.

Федеральный закон позволяет регионам запретить продажу такой продукции с 1 марта 2027 года. В частности, власти Мурманской области также планируют ввести запрет на продажу электронных сигарет. Соответствующий законопроект рассмотрят в областной думе.

Аналогичный проект уже приняли в Удмуртии. Там за принятие закона проголосовали 49 депутатов, один воздержался.