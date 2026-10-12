Продажу электронных сигарет могут запретить в Мурманской области

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Власти Мурманской области планируют ввести запрет на продажу электронных сигарет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в мессенджере MAX.

"В первую очередь это решение нужно для того, чтобы защитить от этой отравы наших детей. Многим подросткам вейп кажется безобидным увлечением", – написал Чибис.

Губернатор отметил, что зависимость от электронных сигарет формируется быстро и уже в юном возрасте приводит к проблемам с сердцем, сосудами и легкими.

В настоящее время федеральный закон позволяет регионам запретить продажу такой продукции с 1 марта 2027 года. В Мурманской области уже подготовили соответствующий законопроект, который предстоит рассмотреть областной думе.

Аналогичный проект уже приняли в Удмуртии, там вейпы также прекратят продавать с 1 марта 2027 года. За принятие закона проголосовали 49 депутатов, один воздержался.

Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Госсовета Александр Шаклеин, комментируя принятое решение, отметил, что жидкость для вейпов оказывает негативное влияние на здоровье.