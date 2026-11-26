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Бархат, благородные природные оттенки и золотистые украшения помогут сделать эффектный образ для встречи Нового года – 2027. Об этом сообщает Life.ru.

Тем, кто любит восточные традиции, стоит присмотреться к палитре Красной Огненной Козы. Символ вступит в права только 6 февраля, однако его особенности принято учитывать уже в декабре. В китайской астрологии это животное связывают с любовью к красоте, комфорту и творчеству, поэтому праздничный гардероб можно построить на сочетании насыщенных красок и мягких фактур.

В числе цветов-фаворитов – бордовый, гранатовый, вишневый и рубиновый. Для более нежной гаммы подойдут персиковый, коралловый и пудрово-розовый, для сдержанной элегантности – карамельный, сливочный и песочный. Выигрышно смотрятся также оливковый, сливовый и глубокий изумрудный.

Женщинам рекомендованы струящиеся платья в пол, драпировки, объемные рукава и модели с открытыми плечами. Вместо вечернего наряда можно собрать комплект из широких брюк, удлиненного жакета и шелкового топа. Для смелого выхода подойдет корсет с юбкой-миди или комбинезон винного цвета.

Мужчины могут не ограничиваться белой рубашкой: торжественности добавят бархатный пиджак, воротник-стойка, атласные лацканы или неброская вышивка. Для домашнего застолья подойдет тонкий джемпер шоколадного цвета, а классический костюм преобразят бордовый галстук и запонки из металла теплого тона.

Выразительности наряда можно добиться без сложного кроя – достаточно выбрать шелк, атлас, кашемир или кружево. Тем, кто хочет сиять, хватит одной вещи с пайетками или люрексом. Например, юбки в сочетании с однотонной блузой.

Из аксессуаров подойдут массивные серьги, многослойные цепочки, кольца с камнями и широкие браслеты. Золотистые изделия сочетаются с жемчугом, гранатами и изумрудами. Если в одежде много блестящих элементов, украшения лучше подобрать лаконичные, как миниатюрный клатч и обувь на устойчивом каблуке.

От любимого черного платья из-за восточных поверий отказываться не нужно. Освежить его помогут алая помада, цветные туфли или броская брошь. Строгих запретов на конкретные оттенки нет.

Ранее стилист Владислав Лисовец сообщил, что элегантность станет главным ориентиром при выборе зимней одежды. По словам эксперта, основу гардероба лучше составлять из практичных оттенков, которые останутся актуальными несколько сезонов. Среди наиболее подходящих для зимы цветов он выделил синий, зеленый, голубой, темно-красный, винный и горчичный. Дополнить одежду можно принтами в клетку, полоску или горох.