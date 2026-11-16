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Пуховики с акцентными воротниками вошли в список трендов зимы 2026/2027. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщила стилист Дарья Беспалова.

По словам эксперта, сейчас в моде высокие воротники-стойки, большие отложные воротники, а также модели, которые можно по-разному застегивать и укладывать.

Беспалова отметила, что такой пуховик выглядит интересно в сочетании с любой одеждой: его можно носить с джинсами, широкими брюками, леггинсами, юбкой миди или трикотажным платьем. Другим плюсом такого воротника является защита от ветра и холода, благодаря чему во многих случаях можно обойтись без шарфа.

Стилист внесла в список и короткие объемные пуховики, в особенности модели с широкими рукавами и округлым силуэтом, а также пуховики-бомберы.

"Они хорошо сочетаются с джинсами и брюками с высокой посадкой, длинными юбками и теплыми трикотажными комплектами. Дополнить образ можно массивными ботинками или зимними кроссовками", – пояснила она.

Кроме того, Беспалова призвала присмотреться и к пуховикам макси, которые помогут уберечь от холода любительниц юбок и платьев. Его можно сочетать как с широкими брюками и джинсами, так и с трикотажными платьями и юбками.

"Из обуви подойдут высокие сапоги, грубые ботинки, для расслабленных образов – теплые лоферы и угги. Главное, чтобы пуховик не обтягивал фигуру, а сидел свободно и комфортно", – подчеркнула эксперт.

Тем, кто желает подчеркнуть фигуру даже в зимний период, стилист порекомендовала обратить внимание на пуховики с кулиской на талии. Данную модель можно носить с джинсами, брюками, спортивными штанами, легинсами и юбками, сочетая с высокими сапогами, ботинками на массивной подошве, уггами.

Ранее стилист Александр Рогов назвал актуальный фасон брюк на осенне-зимний сезон 2026 года. По его словам, популярны будут модели максимальной длины, которые полностью закрывают обувь и мягко ложатся поверх нее, образуя небольшие складки.