Фото: kremlin.ru

Оценка повреждений Крымского моста в результате атаки Вооруженных сил Украины еще продолжается, однако в Кремле их оценивают как незначительные. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По мосту информация будет из Минтранса. Там сейчас, насколько я понимаю, происходит оценка незначительных повреждений", – сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что эффективность российской системы противовоздушной обороны очень высокая. Однако ни одна система в мире не может на 100% защитить от массовых ударов, подчеркнул представитель Кремля.

"Конечно, речь идет о героическом труде наших пэвэошников, наших военных", – сказал Песков.

ВСУ атаковали Крымский мост 16 ноября. По данным Минтранса России, в результате атаки никто не пострадал. Тем не менее было временно ограничено движение транспорта. Железнодорожное сообщение по мосту осуществляется в штатном режиме. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

