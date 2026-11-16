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В Польше задержали 16-летнего гражданина России, подозреваемого в угрозах массового убийства в одной из школ микрорайона Урсынув. Об этом сообщила полиция Варшавы.

Мальчика задержали в школе сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и патологии после поступления информации об угрозах. По версии полиции, он угрожал коллегам и сотрудникам школы убийством нескольких человек.

После задержания у подростка изъяли телефон. Найденные в нем материалы, как сообщили в полиции, "оказались актуальными для проводимого разбирательства" и указывают на подозрение в пропаганде фашистского государственного устройства среди несовершеннолетних.

Также подросток разместил в социальных сетях фотографии с ножом и предметами, напоминающими оружие. Суд по семейным делам поместил мальчика на три месяца в молодежный воспитательный центр, уточнили в полиции.

Ранее гражданина России задержали в Польше по подозрению в шпионаже. По данным правоохранителей, 55-летнему мужчине вменили действия в пользу иностранной разведки. Его арестовали на три месяца.

Основанием для задержания стало якобы фотографирование поездов и объектов железнодорожной инфраструктуры. По версии полицейских, такие снимки могли быть использованы против безопасности государства.

