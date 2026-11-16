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Ожирение является вызовом XXI века для системы здравоохранения, поскольку количество случаев этой болезни увеличивается. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Причины этому достаточно серьезные и системные. В нашей стране, по данным Минздрава, в 2025 году было зарегистрировано 3,7 миллиона пациентов с ожирением. Ожирение – это уже болезнь. И где-то 700 тысяч – это были дети", – приводит слова Онищенко РИА Новости.

Специалист отметил, что ключевыми причинами развития ожирения стали нарушение режима питания и переедание. Академик РАН подчеркнул, что стресс, недостаток физической нагрузки и фастфуд в том числе оказывают значительное влияние на набор веса и последующие проблемы со здоровьем.

Онищенко ранее сообщил, что ожирение может привести к ухудшению кровоснабжения головного мозга из-за развития сахарного диабета и повреждения сосудов. По словам специалиста, избыточный вес представляет собой не просто косметическую проблему, а серьезное заболевание, которое в первую очередь затрагивает эндокринную систему.

