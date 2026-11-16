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Минприроды России хочет разрешить егерям стрелять по диким животным в населенных пунктах при непосредственной угрозе людям. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на замглавы ведомства Мурада Керимова.

Сейчас стрельба по животным в границах населенных пунктов запрещена, так как данные территории не относятся к охотничьим угодьям. Керимов отметил, что в данный момент прорабатываются соответствующие изменения в законодательство.

По словам замминистра, егерей будут привлекать для устранения угрозы со стороны животных. Данные полномочия будут закреплены постановлением правительства России.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области в 2026 году охотники ликвидировали 151 медведя, представлявшего опасность для людей, что стало самым высоким показателем за последнее десятилетие. По мнению специалистов, медведи чаще выходят к людям из-за недостатка естественной пищи, доступных свалок и случаев, когда местные жители сами подкармливают хищников.