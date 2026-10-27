Семь медведей ликвидировали за сутки в Приангарье

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Семь медведей, представлявших опасность для людей, ликвидировали за прошедшие сутки в Иркутской области. Об этом сообщает региональная служба по охране и использованию животного мира.

За сутки на номер 112 в Приангарье поступило 16 сообщений о появлении хищников вблизи населенных пунктов. Признаки присутствия медведей подтвердились в 11 случаях. Больше всего обращений пришло от жителей Тайшетского и Слюдянского районов.

В итоге были ликвидированы две особи в Тайшетском районе и по одной особи – в Слюдянском, Зиминском, Казачинско-Ленском, Жигаловском и Братском районах. Всего в 2026 году в рамках регулирования численности специалистами добыто 563 медведя.

Для защиты людей от нападения медведей в регионе работают 154 группы общей численностью 360 человек. Их деятельность координируют 40 госохотинспекторов. Кроме того, в Иркутской области действует рабочая группа по решению вопросов защиты населения от хищника.

К настоящему моменту в регионе зафиксировано 7 случаев гибели людей при встрече с медведями. Три человека погибли в Киренском районе, а еще по одному в Усть-Илимском, Казачинско-Ленском, Нижнеилимском и Братском районах.

Ранее ученые рассказывали, что медведи могут покинуть берлогу во время оттепели, если талые воды затопят их убежище, а при недостатке жировых запасов животные отправятся искать пищу. При этом сроки ухода в спячку зависят от региона и установления снежного покрова. Пока снег не укроет подготовленную берлогу, зверь продолжает ходить. В Московском регионе медведи могут залечь в спячку в декабре или январе.

