Число погибших при ракетном ударе по заводу в Орле выросло до пяти

Фото: MAX/"Губернатор Клычков"

Число погибших при ракетном ударе по заводу в Орле увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в МАХ.

"Под завалами найдено тело пятого погибшего сотрудника завода. Именно он был последним, чье местонахождение ранее было неизвестно. Искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал он.

Губернатор уточнил, что еще семь человек находятся в областной больнице. Экстренные службы продолжают работать на месте случившегося. Семьям погибших и пострадавших оказывается необходимая помощь и поддержка.

Предприятие в Советском районе Орла подверглось ракетной атаке 23 октября. Клычков подчеркивал, что это произошло в час пик, когда люди возвращались домой к семьям. По словам губернатора, удар наносился ракетами, произведенными в странах НАТО. Повреждения получили близлежащие к предприятию многоквартирные дома и автомобили.

