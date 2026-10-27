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27 октября, 18:36

Туризм

В Минфине РФ предложили предоставлять льготу по турналогу независимо от плательщика

Фото: depositphotos/kalinovsky

Минфин РФ работает над изменениями в порядок предоставления льгот по туристическому налогу для отдельных категорий граждан, заявил заместитель директора департамента налоговой политики ведомства Виктор Сашичев. В частности, предусматривается снижение стоимости проживания на сумму налога независимо от того, кто оплачивает услугу – сам льготник или третье лицо.

По его словам, мера предоставляется только в том случае, если стоимость услуги оплачивается непосредственно лицом, которое имеет право на такую льготу. В случае если путевку оплачивает член семьи либо организация, где он работает, эта мера не предусмотрена.

В Минфине назвали это несправедливым и отметили, что действующий порядок не обеспечивает социальной направленности льготы, поскольку налоговую преференцию получает средство размещения, а стоимость проживания для самих льготников не снижается.

"При этом сами эти льготные категории граждан не имеют даже стимула предъявлять средствам размещения документы, подтверждающие их льготный статус, что фактически делает данную преференцию недействующей", – цитирует Сашичева ТАСС.

Для решения этой ситуации готовятся изменения в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению, заключил он.

Ранее сообщалось, что Ярославская область введет туристический налог с 1 января 2027 года. Ожидается, что поступления в муниципальные бюджеты составят порядка 300 миллионов рублей, отметил он. Это поспособствует развитию инфраструктуры и дорог. Также средства пойдут на социальную поддержку. Налог будет действовать на всей территории региона.

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