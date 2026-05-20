Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 19:42

Туризм

Санатории и детские лагеря Кубани освобождены от туристического налога до конца года

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Власти Краснодарского края освободили санатории и детские лагеря от взимания туристического налога до конца года. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации Кубани.

Глава края уточнил, что решение принято, чтобы помочь указанным организациям сохранить устойчивость.

"Это даст финансовую возможность приехать в наши здравницы большему числу людей и поддержит отрасль в сложный период″, – добавил он.

С января туристический налог также введен в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. Таким образом местные власти планируют пополнить бюджеты. В частности, Курск дополнительно получит 13 миллионов рублей, которые будут направлены на развитие туристической инфраструктуры города, указали в региональном Минэкономразвития.

Более 5 млрд рублей поступило в бюджет России от туристического налога в 2025 году

Читайте также


туризмрегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика