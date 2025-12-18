Туристический налог введут в четырех городах России с 1 января

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень введут туристический налог для гостиничного бизнеса с 1 января 2026 года. Власти рассчитывают пополнить местные бюджеты, чтобы развивать туристическую инфраструктуру, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей местных администраций.

В Минэкономразвития Курской области сообщили, что городской бюджет также дополнительно получит 13 миллионов рублей. Эти средства направят на развитие туристической инфраструктуры Курска.

Вместе с тем от уплаты налога освободят Героев СССР и РФ, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов I и II групп, а также детей-инвалидов. Помимо этого, Курское городское собрание утвердило дополнительные льготы для вынужденных переселенцев, находящихся в пунктах временного размещения на территории Курска.

В Нижнем Новгороде размер вводимого туристического налога составит 2%, рассказал председатель постоянной комиссии по развитию экономики, предпринимательству и туризму городской думы Сергей Пляскин. По его словам, такая мера позволит ежегодно пополнять городской бюджет на 200 миллионов рублей, благодаря чему власти смогут реализовать еще больше проектов для туристов.

Вице-мэр Самары Юлия Ашуркова назвала введение налога социально справедливым решением, поскольку жители города будут его платить, путешествуя по другим регионам страны, где он уже действует.

Самарские власти выбрали минимальную ставку налога – 1%. Она будет действовать на протяжении всего года вне зависимости от сезонной нагрузки. Однако, как отметила Ашуркова, налоговая ставка по туристическому налогу в Самаре будет постепенно увеличиваться и в 2030 году составит 5%.

В Тюмени, где ставка туристического налога составит 2%, ожидают пополнения бюджета до 45 миллионов рублей в год. Председатель городской думы Светлана Иванова рассказала, что в 2024 году город принял около 3 миллионов туристов. При этом спада турпотока не ожидается.

Ранее сообщалось, что в России появится ГОСТ на практики винного туризма. Глава Росстандарта Антон Шалаев отметил, что в настоящее время проводится ряд известных стандартов в области виноградарской и винодельческой продукции.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что на Алтае появятся отели и другая туристическая инфраструктура вместе с игорной зоной. По данным РСТ, Алтай приобретает все большую популярность среди туристов. Игорная зона станет дополнительным стимулом для развития региона.