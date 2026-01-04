NYT: 40 человек погибли в результате ударов США по Венесуэле

Фото: AP Photo/Matias Delacroix

Не менее 40 человек стали жертвами атаки американских военных на Венесуэлу 3 января. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.

"По меньшей мере 40 человек, в том числе мирные жители и военные, погибли в результате атаки", – приводит газета слова собеседника.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее были захвачены и вывезены из страны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

Мадуро и Флорес официально предъявят обвинения в "наркотерроризме", ввозе кокаина, владении оружием и разрушительными устройствами, а также сговоре в целях владения этими средствами против США.

Трамп добавил, что США заинтересованы в выстраивании хороших отношений с Венесуэлой, в связи с чем Вашингтон будет активно участвовать в принятии решений о будущем этой страны.