Трех пособников украинских мошенников задержали в Ингушетии

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ и МВД в Ингушетии задержали трех человек, причастных к созданию узла связи для украинского мошеннического колл-центра. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанные – местные жители 1996, 1999 и 2009 годов рождения. В результате сговора с сотрудниками украинских колл-центров они совершили мошеннические действия, похитив у россиян не менее 1,3 миллиона рублей.

Один из подозреваемых был задержан во время оперативно-разыскных мероприятий в момент получения посылки в пункте выдачи заказов. В отправлении находились два сим-бокса, предназначенные для использования в преступной схеме.

Ранее в Москве задержали администратора одной из крупнейших хакерских площадок в мире, через которую на протяжении 4 лет продавались похищенные базы конфиденциальных данных.

Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные. Злоумышленник находится в СИЗО.