Затолкавшие в автомобиль девушку на юге Москвы доставлены в отдел полиции

Мужчины, которые затолкали девушку в автомобиль на юге столицы, доставлены в отдел полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

По данным ведомства, 25 марта в полицию поступило сообщение, что в районе Нагатино-Садовники неизвестные в грубой форме посадили девушку в машину и скрылись. Правоохранители установили участников инцидента. Предварительно, таким образом один из родственников женщины пытался ее сопроводить в медучреждение.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором двое мужчин заталкивают сопротивляющуюся девушку в машину. По данным СМИ, ее доставляли в реабилитационный центр по инициативе ее родных.

До этого в Архангельской области женщина наняла трех мужчин, чтобы насильно отправить своего сына в реабилитационный наркологический центр в Саратове. По версии следствия, за эти действия она предложила подельникам 100 тысяч рублей.

Женщина и трое мужчин задержаны, им предъявлены обвинения. Дело для рассмотрения по существу направлено в суд.