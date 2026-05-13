Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 07:18

Экономика

Силуанов отметил важность сохранения госдолга РФ на безопасном уровне

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

России важно сохранить свой госдолг на безопасном уровне для устойчивости финансов государства, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.

"Уровень госдолга России один из самых низких среди стран "Большой двадцатки" – около 17% ВВП", – сказал Силуанов.

Он напомнил, что долг является следствием дефицита бюджета страны, а дефицит – источник монетарного финансирования, в свою очередь избыточное монетарное финансирование ведет к высоким процентным ставкам в экономике и вытеснению процентными платежами важных для страны расходов бюджета.

"Этого нельзя допускать", – добавил он.

В это же время министр назвал сокращение дефицита бюджета непростым делом, но крайне важным. По мнению Силуанова, политика западных стран, продолжающих наращивать госдолг, недальновидная.

"Дефициты бюджетов остаются на высоком уровне – 5–7% ВВП и более. В крупнейшей экономике мира США расходы на обслуживание госдолга достигают 17% всех бюджетных трат", – сказал министр.

Российский бюджет дополнительно получит порядка 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти, указывал ранее глава Минфина. Он подчеркнул, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние 2 месяца были одинаковыми. Таким образом, оба показателя должны практически уравновесить друг друга.

Читайте также


экономика

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика