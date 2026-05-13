13 мая, 08:00

Общество
Врач Шилова: работа на огороде без защитных очков грозит потерей зрения

Офтальмолог рассказала, как защитить зрение во время отдыха на даче

Фото: 123RF.com/zorandim

Защитные очки и гигиена помогут сохранить зрение во время дачного сезона. Об этом Москве 24 рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, дачникам важно соблюдать три базовых правила безопасности.

"Во-первых, в ясные дни во время загородных прогулок, прополки грядок или сбора урожая необходимо носить солнцезащитные очки. В противном случае ультрафиолетовое излучение может вызвать ожог внешних слоев роговицы: появятся боль, светобоязнь, слезотечение и ощущение инородного тела в глазу. В офтальмологии это состояние называют фотокератитом. Его коварство в том, что симптомы проявляются не сразу, а спустя несколько часов, обычно к вечеру или ночью", – пояснила врач.

Она добавила, что важно правильно выбрать очки, чтобы они блокировали 100% ультрафиолета. Для этого на них обязательно должна быть маркировка UV400. Также необходимо убедиться в сертификации изделия (CE, ANSI, ГОСТ), которая гарантирует качество фильтра UV.

Еще нужно учитывать, что, в отличие от города, где достаточно очков средней плотности – категории 2–3, для дачи лучше взять более темные – категории 3–4. К тому же аксессуар должен максимально прилегать к лицу и защищать глаза не только спереди, но и сбоку.
Татьяна Шилова
профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург

Во-вторых, нельзя забывать о защите глаз при работе с химикатами и садовой техникой. Стоит использовать защитные строительные очки из прочного поликарбоната.

"Разведение удобрений, опрыскивание деревьев от вредителей, работа газонокосилкой или триммером связаны с повышенным риском для глаз. Попадание в них пестицидов, гербицидов или концентрированных удобрений, особенно щелочных, может вызвать глубокий химический ожог. Это тяжелейшая травма, которая способна привести к помутнению роговицы, образованию рубцов и полной потере зрения", – предупредила офтальмолог.

Кроме того, при работе триммером или рубке веток в глаза часто отлетают камни, щепки и частицы растений. Проникающее ранение органа зрения требует экстренной и сложной хирургической операции, добавила Шилова.

Третье правило – не поддаваться желанию потереть уставший или зачесавшийся глаз грязными руками.

На даче они постоянно контактируют с землей и песком, в которых обитает огромное количество бактерий, грибков и паразитов. Если роговица была даже микроскопически поцарапана, например, пылинкой, а затем в нее попала грязь, может развиться кератит или язва роговицы, что очень тяжело поддается лечению.
Татьяна Шилова
профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург

При попадании соринки на слизистую трение только "вдавит" ее глубже в ткани роговицы, усугубив царапину. Поэтому при ощущении зуда или инородного тела в глазу надо вымыть руки с мылом, а затем промыть его чистой кипяченой или бутилированной водой, отметила эксперт.

Она добавила, что, если неприятные ощущения или покраснение сохраняются дольше пары часов, нужно немедленно обратиться к врачу.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог, детский пульмонолог Екатерина Чернышова рекомендовала проводить дачную уборку не просто в маске, а в качественном респираторе и обязательно в плотных перчатках на руках. В противном случае можно вдохнуть остатки выделений больных мышей и заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

