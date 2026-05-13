Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 12:40

Происшествия

Мужчина сбросил знакомого с 15-го этажа в Новосибирске

Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирске мужчина во время пьяной ссоры сбросил своего знакомого с балкона 15-го этажа, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

ЧП произошло 1 февраля. Двое мужчин распивали спиртные напитки, а затем между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Тогда мужчина ударил знакомого не меньше двух раз кулаком в голову, перекинул через балконную раму и сбросил вниз. Тот упал с высоты 15-го этажа и разбился.

Теперь злоумышленник предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

Ранее на юго-западе Москвы задержали мужчину, который во время пьяной ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика