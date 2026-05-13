Фильм "Холоп-3" выйдет в российский кинопрокат 11 июня

Фото: кадр из фильма "Холоп-3"; режиссер – Клим Шипенко; производство – Телеканал "Россия 1", Централ Партнершип, MEM Cinema Production

Кинокомпания "Централ Партнершип" сдвинула премьеру фильма "Холоп-3" на один день. В российский прокат картина выйдет 11 июня вместо 12-го числа, следует из заявления пресс-службы компании.

К свои ролям вернутся Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова. В кресле режиссера, в свою очередь, остался Клим Шипенко.

Он рассказал, что "Холоп-3" продолжит традиции франшизы, сохранив ее фирменный юмор, динамичность и зрелищность. Однако в этот раз акцент будет сделан на теме семьи.

"На этот раз перевоспитанию подвергается супружеская пара, роли которой исполняют талантливые и яркие артисты Павел Прилучный и Кристина Асмус. И, что особенно символично, инициаторами изменений в лучшую сторону становятся их собственные дети", – добавил Шипенко.

Ранее стало известно, что кинокомпания братьев Андреасян (Студия К. Б. А.) в партнерстве с телеканалом ТНТ в ближайшее время приступит к съемкам фильма "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". По мнению директора ТНТ Тины Канделаки, новая сказка "будет триумфально штурмовать прокат".

