Госдума приняла два закона о новых мерах поддержки участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила два закона о расширении мер поддержки участников спецоперации на Украине. Соответствующие документы были приняты в рамках пленарного заседания.

В пояснительной записке к первому закону указывается, что военные, получившие ранения, травмы, контузии или заболевания при исполнении обязанностей, имеющие статус ветерана боевых действий и госнаграды, могут продолжить военную службу в отдельных должностях.

Кроме того, закон предоставляет родителям и совершеннолетним детям бойцов, признанных инвалидами I или II группы и не имеющих супругов, право уходить в дополнительный ежегодный отпуск одновременно с одновременно с ними для оказания помощи.

Вместе с тем Госдума приняла закон о продлении сроков договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для бойцов СВО. Для них сохраняется право на пользование участками на время участия в боевых действиях.

Эти правила касаются участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Такой договор начнет считаться возобновленным на неопределенный срок. В таких условиях уполномоченных орган, который предоставил земельный участок, не сможет отказаться от договора до истечения одного года со дня окончания участия в спецоперации.

Ранее Владимир Путин поручил распространить механизм кредитных каникул на лиц, отражавших вооруженное вторжение на территорию России. Также предусмотрено прекращение кредитных обязательств для лиц, погибших или умерших при выполнении этих задач.

