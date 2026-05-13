Новости

13 мая, 14:54

Госдума приняла два закона о новых мерах поддержки участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила два закона о расширении мер поддержки участников спецоперации на Украине. Соответствующие документы были приняты в рамках пленарного заседания.

В пояснительной записке к первому закону указывается, что военные, получившие ранения, травмы, контузии или заболевания при исполнении обязанностей, имеющие статус ветерана боевых действий и госнаграды, могут продолжить военную службу в отдельных должностях.

Кроме того, закон предоставляет родителям и совершеннолетним детям бойцов, признанных инвалидами I или II группы и не имеющих супругов, право уходить в дополнительный ежегодный отпуск одновременно с одновременно с ними для оказания помощи.

Вместе с тем Госдума приняла закон о продлении сроков договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для бойцов СВО. Для них сохраняется право на пользование участками на время участия в боевых действиях.

Эти правила касаются участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Такой договор начнет считаться возобновленным на неопределенный срок. В таких условиях уполномоченных орган, который предоставил земельный участок, не сможет отказаться от договора до истечения одного года со дня окончания участия в спецоперации.

Ранее Владимир Путин поручил распространить механизм кредитных каникул на лиц, отражавших вооруженное вторжение на территорию России. Также предусмотрено прекращение кредитных обязательств для лиц, погибших или умерших при выполнении этих задач.

Меры поддержки от Москвы могут получить участники спецоперации

