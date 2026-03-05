Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вторжение в Россию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил распространить механизм кредитных каникул на лиц, отражавших вооруженное вторжение на территорию России. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Уточняется, что правительство должно внести изменения в законодательство для распространения кредитных каникул, предусмотренных для участников специальной военной операции, на тех, кто выполнял задачи по отражению вооруженной провокации на государственной границе и прилегающих к районам проведения СВО территориях.

Также предусмотрено прекращение кредитных обязательств для лиц, погибших или умерших при выполнении этих задач. Доклад о выполнении поручений нужно представить до 1 июля 2026 года. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее Госдума приняла закон, продлевающий на 2026 год право участников СВО на кредитные каникулы. Кроме мобилизованных граждан и подписавших контракт с Минобороны РФ, такую льготу получат добровольцы и члены семей участников СВО.