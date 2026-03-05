Путин поручил проанализировать практику высоких штрафов для самозанятых

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил кабмину проанализировать практику высоких штрафов для самозанятых при исполнении договоров гражданско-правового характера (ГПХ). Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека размещен на сайте Кремля.

При необходимости правительство сможет внести изменения в законодательство. Срок выполнения задачи – до 1 июля 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее в Госдуме предложили ограничить сферу применения режима для самозанятых. Рассматривается возможность его применения исключительно для услуг, которые оказываются только физлицам. Также это относится к деятельности, связанной с предоставлением жилой и коммерческой недвижимости в аренду.

До этого российский лидер подписал закон об оплате больничных и декрета для самозанятых. До 31 декабря 2028 года по всей стране проходит эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на соцстрахование.