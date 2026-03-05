Цена нефти Brent на бирже ICE превысила 86 долларов за баррель впервые с 2024 года

Фото: depositphotos

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE поднялась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 12 июля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 23:03 по московскому времени 5 марта рост котировок составлял 5,85%, а цена достигала 86 долларов 16 центов за баррель. К 23:08 рост замедлился до 5,17%, опустив стоимость до 85 долларов 61 цента за баррель.

Американский эталон WTI также продемонстрировал уверенный рост. Фьючерс на этот сорт нефти с поставкой в апреле 2026 года торговался на уровне 81 доллара 26 центов за баррель, что на 8,84% выше предыдущего закрытия.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек неизбежный рост цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Он обратил внимание, что стоимость топлива с фактической поставкой в Азии уже превышает 90 долларов за баррель для большинства сортов.