График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 09:32

Происшествия

Стая бездомных собак загрызла мужчину в Якутии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стая бездомных собак напала на мужчину и загрызла его в поселке Серебряный Бор в Якутии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным ведомства, прохожие обнаружили тело 53-летнего мужчины с рваными ранами. Следствие установило, что он стал жертвой нападения собак.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Следователи уже осмотрели место ЧП. В рамках расследования они оценят действия чиновников и лиц, которые несут ответственность за отлов и содержание безнадзорных животных.

Ранее три добермана напали на молодую женщину во Владивостоке. Мать пострадавшей Наталья рассказала, что ее дочь гуляла со своим цвергпинчером, когда к ней подбежали собаки. Доберманы были не на поводках и без намордников.

На помощь девушке пришла молодая пара, находившаяся неподалеку. Позже появилась и сама хозяйка набросившихся на девушку собак.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика