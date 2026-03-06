Стая бездомных собак загрызла мужчину в Якутии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стая бездомных собак напала на мужчину и загрызла его в поселке Серебряный Бор в Якутии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным ведомства, прохожие обнаружили тело 53-летнего мужчины с рваными ранами. Следствие установило, что он стал жертвой нападения собак.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Следователи уже осмотрели место ЧП. В рамках расследования они оценят действия чиновников и лиц, которые несут ответственность за отлов и содержание безнадзорных животных.

Ранее три добермана напали на молодую женщину во Владивостоке. Мать пострадавшей Наталья рассказала, что ее дочь гуляла со своим цвергпинчером, когда к ней подбежали собаки. Доберманы были не на поводках и без намордников.

На помощь девушке пришла молодая пара, находившаяся неподалеку. Позже появилась и сама хозяйка набросившихся на девушку собак.

