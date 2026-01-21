Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 12:04

Происшествия

Стая ротвейлеров напала на детей в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Стая ротвейлеров напала на детей в Подмосковье. Инцидент произошел 16 января в закрытом коттеджном поселке Мининская Поляна Раменского округа, сообщает Regions.ru.

На самодельную горку, где катались несовершеннолетние, выбежала стая из четырех собак, предположительно, трех ротвейлеров и одной дворняги.

В этот момент на горке находились двое 6-летних детей, а также 4-летний мальчик. Когда одна из собак выбежала из соседского участка и попыталась забраться наверх, старшие дети скинули ее на тюбинг, спрыгнули с другой стороны горки и забежали к соседям. Младший убежать от животного не смог.

По словам отца пострадавшего, собака "начала его рвать и кусать", и мальчик отвернул голову, чтобы ротвейлер не прокусил ему лицо и не откусил руки. При этом другие животные помогли ребенку – вцепились в первую собаку, что позволило мальчику подняться и уйти.

Сначала родители думали, что у сына просто поцарапано ухо, однако позже оказалось, что мальчик получил серьезную рану на ноге. В результате ребенка экстренно доставили в больницу. В ходе операции, длившейся более часа, ему наложили 25 швов. Также ребенку потребовалась лангета на ноге, в связи с чем мальчику минимум месяц запрещено ходить.

Отец пострадавшего подчеркнул, что это не первый случай агрессии у животных, поскольку раньше собаки уже кусали соседа, а около года назад ротвейлер пробил забор и на глазах ребенка загрыз козу.

При этом хозяин псов вышел на связь и признал вину, объяснив, что не закрыл щеколду вольера. Тем не менее родители пострадавшего намерены добиться того, чтобы животных убрали из поселка.

"Мне нужна не денежная компенсация, мне нужно спокойствие. Я хожу по улице с ножом, везде провожаю своих детей, потому что просто боюсь, что эти звери могут снова напасть", – заявил мужчина .

Сейчас пострадавший ребенок находится дома. Его родители и соседи написали заявление в полицию.

ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании. В центральном аппарате ведомства поставили исполнение поручения на контроль.

Ранее в Хакасии домашняя овчарка напала на девочку во время прогулки. Пострадавшая получила укусы в районе головы и тела, ее состояние оценивалось как средней степени тяжести. От собаки девочку спас проходивший мимо подросток, он вызвал ей скорую помощь. По факту случившегося завели уголовное дело.

Читайте также


происшествияживотные

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика