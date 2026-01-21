Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Стая ротвейлеров напала на детей в Подмосковье. Инцидент произошел 16 января в закрытом коттеджном поселке Мининская Поляна Раменского округа, сообщает Regions.ru.

На самодельную горку, где катались несовершеннолетние, выбежала стая из четырех собак, предположительно, трех ротвейлеров и одной дворняги.

В этот момент на горке находились двое 6-летних детей, а также 4-летний мальчик. Когда одна из собак выбежала из соседского участка и попыталась забраться наверх, старшие дети скинули ее на тюбинг, спрыгнули с другой стороны горки и забежали к соседям. Младший убежать от животного не смог.

По словам отца пострадавшего, собака "начала его рвать и кусать", и мальчик отвернул голову, чтобы ротвейлер не прокусил ему лицо и не откусил руки. При этом другие животные помогли ребенку – вцепились в первую собаку, что позволило мальчику подняться и уйти.

Сначала родители думали, что у сына просто поцарапано ухо, однако позже оказалось, что мальчик получил серьезную рану на ноге. В результате ребенка экстренно доставили в больницу. В ходе операции, длившейся более часа, ему наложили 25 швов. Также ребенку потребовалась лангета на ноге, в связи с чем мальчику минимум месяц запрещено ходить.

Отец пострадавшего подчеркнул, что это не первый случай агрессии у животных, поскольку раньше собаки уже кусали соседа, а около года назад ротвейлер пробил забор и на глазах ребенка загрыз козу.

При этом хозяин псов вышел на связь и признал вину, объяснив, что не закрыл щеколду вольера. Тем не менее родители пострадавшего намерены добиться того, чтобы животных убрали из поселка.

"Мне нужна не денежная компенсация, мне нужно спокойствие. Я хожу по улице с ножом, везде провожаю своих детей, потому что просто боюсь, что эти звери могут снова напасть", – заявил мужчина .

Сейчас пострадавший ребенок находится дома. Его родители и соседи написали заявление в полицию.

ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании. В центральном аппарате ведомства поставили исполнение поручения на контроль.

Ранее в Хакасии домашняя овчарка напала на девочку во время прогулки. Пострадавшая получила укусы в районе головы и тела, ее состояние оценивалось как средней степени тяжести. От собаки девочку спас проходивший мимо подросток, он вызвал ей скорую помощь. По факту случившегося завели уголовное дело.

