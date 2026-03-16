Новости

Новости

16 марта, 11:54

Общество

Wildberries заблокировал карточки товаров с нарисованными ИИ саженцами

Фото: wildberries.ru

Маркетплейс Wildberries заблокировал карточки товаров с нарисованными искусственным интеллектом (ИИ) саженцами. Об этом рассказали Москве 24 в пресс-службе Wildberries&Russ.

Информация о подобных товарах появилась ранее в телеграм-каналах. На платформах можно было обнаружить саженцы, нарисованные ИИ. Такие товары могли обмануть покупателей обещаниями фиолетовых ягод, плодоносящих огромными кистями, или малиново-клубничных деревьев.

В Wildberries&Russ подчеркнули, что строго соблюдают законодательство России и требования, которые действуют в сфере электронной коммерции. Кроме того, маркетплейс уделяет особое внимание безопасности и качеству продукции, которая представлена на витрине.

"Маркетплейс исходит из принципа добропорядочности продавцов. Принимая оферту, продавцы маркетплейса подтверждают полное соответствие товаров всем нормам законодательства РФ и стран присутствия, а также правилам площадки. Мы регулярно информируем наших партнеров о правилах работы с маркетплейсом", – указали в компании.

В случае если поступают сообщения о подозрительных карточках товара или они выявляются площадкой в ходе мониторинга, проводятся внутренние проверки.

Помимо этого, компания самостоятельно сверяется с реестром, содержащим перечень семян, допущенных к продаже на рынке. Карточки недобросовестных продавцов, нарушающих оферту, блокируются.

"Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и заблокированы ML-моделями компании. Мы продолжим мониторинг категории, и если в процессе обнаружатся другие карточки с нарушениями, они также будут немедленно скрыты с витрины", – заключили представители маркетплейса.

Ранее Владимир Путин поднимал вопрос о необходимости усиленного контроля за маркетплейсами, включая иностранные, со стороны профильных ведомств.

Президент отмечал, что через эти платформы можно продавать "что угодно", в том числе контрафактные товары. Во время встречи с представителями деловых кругов он призывал обратить внимание на эту проблему.

