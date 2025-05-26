Путин призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в РФ

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Владимир Путин на встрече с предпринимателями поднял вопрос о необходимости усиленного контроля профильными ведомствами за маркетплейсами, включая иностранные.

Президент отметил, что через эти платформы можно продавать что угодно, в том числе контрафактные товары.

"Мы давно уже говорим об этом, давно. Но это вот точно дыра такая, на которую точно нужно обратить внимание", – подчеркнул глава государства во время встречи с представителями деловых кругов РФ.

Ранее в России правоохранители задержали семь человек, которые обеспечивали работу маркетплейса по продаже наркотиков через теневой сегмент интернета. Злоумышленники использовали современные технологические методы защиты от попыток блокировки, взлома и атак.

Арестованы были и сотрудники криптовалютного сервиса, которые принимали платежи от клиентов площадки. В результате в восьми регионах одновременно прошли 28 обысков в домах и офисах, в которых жили и работали подозреваемые.