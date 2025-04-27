Команда безопасности маркетплейса предотвратила кражу более 15 миллионов рублей

Команда безопасности одного из крупных маркетплейсов предотвратила попытки мошенников украсть у клиентов более 15 миллионов рублей. Преступники отправляли пользователям через мессенджеры файлы, замаскированные под архивы с подписью "Посмотри, это ты на фото?". После скачивания устройство заражалось, а мошенники получали доступ к аккаунтам и оформляли покупки.

Благодаря двухуровневой системе защиты с использованием искусственного интеллекта все транзакции были отменены. В МВД напомнили о необходимости избегать скачивания файлов из непроверенных источников и использовать надежные антивирусные программы.

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