Сборная России по футболу обыграла команду Замбии в товарищеском матче

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Сборная России по футболу обыграла команду Замбии в рамках товарищеского матча со счетом 5:0. Встреча состоялась на "ВТБ-Арене" в Москве. На игре присутствовали 20 864 зрителя.

Три гола на 8-й, 54-й и 58-й минутах сумел забить Максим Глушенков. Также по одному мячу в ворота соперника забросили Илья Вахания и Алексей Батраков. Это произошло на 44-й и 73-й минутах соответственно.

В настоящий момент команда Замбии занимает 87-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола. При этом российская сборная находится на 34-м месте.

В последних восьми играх российские футболисты не пропустили ни одного мяча. В частности, россиянам удалось обойти сборные Гренады (5:0), Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), а также Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

В следующий раз сборная России встретится в рамках товарищеского матча с командой Нигерии. Игра запланирована на 6 июня. Уже 10 июня российские спортсмены на выезде сыграют с белорусскими футболистами.

Перед матчем с Замбией стало известно, что нападающий Артем Дзюба, получивший звание лучшего бомбардира в истории сборной России по футболу, покинул расположение национальной команды.

По словам главного тренера российских футболистов Валерия Карпина, такое решение было принято для того, чтобы вывести на поле как можно больше игроков.