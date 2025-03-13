Определились все пары четвертьфинала Лиги чемпионов

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Мадридский "Реал" стал последним футбольным клубом, пробившимся в четвертьфинал Лиги чемпионов, после победы в послематчевой серии пенальти в дерби с "Атлетико". На официальном сайте УЕФА были опубликованы результаты жеребьевки всех четвертьфиналистов.

Таким образом, "Реал" в четвертьфинале ожидает противостояние с английским "Арсеналом", французский "Пари Сен-Жермен" встретится с "Астон Виллой" из Бирмингема, "Барселона" сразится с дортмундской "Боруссией", а "Бавария" сыграет с итальянским "Интером".

Уточняется, что первые матчи четвертьфинала состоятся 8 и 9 апреля, а ответные – 15 и 16 апреля.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет 19 марта товарищеский матч со сборной Гренады. Кроме того, 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую игру против команды Замбии. Оба матча состоятся в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина.

По информации СМИ, Международная федерация футбола (FIFA) рассмотрит вопрос об увеличении числа участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных. Возможное расширение количества участников ЧМ-2030 связано со столетней годовщиной проведения первого мундиаля в Уругвае.