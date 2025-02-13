Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире

Фото: AP Photo/Luis Vieira

Португальский футболист Криштиану Роналду второй год подряд стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Рейтинг доходов спортсменов приводится на сайте медиакомпании Sportico.

Роналду в 2024 году заработал 260 миллионов долларов. Зарплата футболиста в клубе "Аль-Наср" и сборной Португалии составила 215 миллионов долларов, остальные 45 миллионов пришлись на прочие доходы.

Второе место в рейтинге занял американский баскетболист "Голден Стэйт Уорриорс" Стефен Карри – он заработал 153,8 миллиона долларов. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых спортсменов британский боксер Тайсон Фьюри с доходом 147 миллионов долларов.

Рекордсмен по числу "Золотых мячей" аргентинец Лионель Месси по итогам 2024 года заработал 135 миллионов долларов – это четвертое место рейтинга. Также в первую десятку попали американский баскетболист Леброн Джеймс (133,2 миллиона долларов), бразильский футболист Неймар (133 миллиона долларов) и украинский боксер Александр Усик (122 миллиона долларов).

Ранее Роналду назвал себя лучшим игроком в истории футбола. Спортсмен отметил, что ему нравится заниматься футболом, несмотря на трудности.

Между тем в честь 40-летия португальского нападающего в Нью-Йорке установили бронзовую скульптуру футболиста. Она появилась на Таймс-сквер.