Криштиану Роналду заявил, что не собирается завершать карьеру

Фото: ТАСС/АР/Fabio Ferrari

Нападающий и капитан саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не планирует завершать карьеру. Его слова передает Record.

Он напомнил, что через месяц ему исполнится 40 лет. Однако футболист выразил уверенность, что не остановится на достигнутом. Игрок объяснил, что хочет выигрывать трофеи, становиться чемпионом и забивать голы.

При этом ранее нападающий заявлял, что не планирует участвовать в следующем чемпионате Европы. Турнир, который летом проходил в ФРГ, стал последним в карьере спортсмена. Футболист уточнял, что всегда будет отдавать все силы в футболке сборной Португалии.

В сентябре футболист первым из спортсменов в истории забил 900-й мяч в карьере.

